Biribirinden Güzel Ve Anlamlı Eserler Halk Eğitim Merkezi Girişinde Kursiyer Ve Ziyaretçilerin Beğenisine Sunulurken Serginin Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti.

Burada Açıklamlarda Bulunan Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ayşegül Şahiner Bu Kurslar Sayesinde Bir Nebzede Olsa Vatandaşların Deprem Psikolojisini Atlatabildiklerini İfade Etti.

Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Sait Işık Bütün Eserlerde Bir Duygu Olduğunu Belirterek Sergiye Katılan Herkese Teşekkür Etti.