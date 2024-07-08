Ekiplerin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

Tarlada düşük fiyatlarla satılan limon, market raflarında tüketicilere 75-80 lira gibi yüksek fiyatlarla sunuluyor. Bu durum, tüketicilerin tepkisini çekerken, sektördeki usulsüzlükleri de gündeme getiriyor.

Peki, limon fiyatlarının bu denli artmasının arkasında ne var? Uzmanlar, kayıt dışı üretim ve satışın yanı sıra, aracıların ve komisyoncuların fiyatlar üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtiyor. Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar birçok el değiştiren limon, her aşamada fiyata eklenen komisyonlarla pahalanıyor. Tüketiciler, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını beklerken, kayıt dışı satışların önlenmesi ve denetimlerin artırılması gerektiği konusunda hemfikir. Limon piyasasındaki bu belirsizlik ve usulsüzlüklerin giderilmesi için atılacak adımlar, hem üreticilerin hem de tüketicilerin faydasına olacak.