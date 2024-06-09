Piazza AVM’de garaj günlerinin sona ermesine rağmen yoğun ister üzerine özel ürünleri, özel fiyatlarla Kahramanmaraş halkıyla buluşturmayı sürdüren Lines, alışveriş severlere geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler ve özel kampanyalarla unutulmaz bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Lines, yenilikçi ürünleri ve yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla tanınan bir marka olarak, Garaj Günleri etkinliği kapsamında tüketicilere eşsiz fırsatlar sunuyor.

Garaj Günleri etkinliği hakkında konuşan firma yetkilisi, "Müşterilerimize her zaman en iyi ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Piazza AVM'de düzenlediğimiz Garaj Günleri etkinliği ile inovatif ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıtma ve müşterilerimize özel fırsatlar sunma şansı yakaladık. Bu etkinlikle, alışveriş deneyimini daha keyifli ve ekonomik hale getirmeyi amaçlıyoruz, yoğun talep üzerine de garaj günlerimizi fabrika satış mağazamızda uzattık." dedi.

Lines'ın yenilikçi yaklaşımı ve müşteri memnuniyetine verdiği önem, markanın uluslararası platformda elde ettiği başarıların temelini oluşturuyor. Lines fabrika satış mağazasında Garaj Günleri etkinliği de bu başarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor ve müşterilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.