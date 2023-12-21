MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, turizm otelcilik okulları bünyesinde binlerce çırak yetiştirme hedefini duyurarak sektöre önemli bir destek sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

Kanbur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bizden sonra çırak gelmediği için, bu okullarda çıraklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz ifadelerine yer verdi.

Sözlerinin devamında yurtdışında bizlerin 40’a kadar yeri var diyerek, Türkiye’de ve yurt dışında yetişen ustaları çalıştırma sözü verdim, Bütün mezun olan çocuklarımıza iş garantisi veriyoruz. İfadelerini kullandı.

MADO'nun sadece bir markanın ötesindeki toplumsal sorumluluklarına da önem verdiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

