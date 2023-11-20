Fırtınanın en büyük hasara yol açtığı yer ise ilçeye bağlı kırsal Hasankendi Mahallesi oldu. Mahalledeki caminin minaresi, 6 Şubat'taki asrın felaketinde yıkıldı. Caminin minaresiz kalmasına gönlü razı olmayan mahalle halkı, omuz omuza verdi. Hayırseverlerin ve mahalle halkının destekleri ile fiberglas malzemeden minare yapımına başlandı. Yaklaşık 350 bin liraya mal olan minare, geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Mahalle halkının, imece usülü destek olarak yaptırdığı minare, fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Minarenin yıkılması, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.