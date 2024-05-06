Mazbatasını alan Mahmutoğlu rekor bir katılımla seçimin gerçekleştiğini oy kullanmaya gelerek katılım sağlayan tüm meslektaşlarına teşekkür ettiğini belirtti. Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası yönetim kurulu üyeliklerine, Sefer Mahmutoğlu, Berna Öksüz Arığ, Şule Zülkadiroğlu Ülger, Atilla Çamsarı, İsmail Kuybu seçildi. Disiplin kurulu üyeliklerine Halegül Işık Yılmaz, Ökkeş Serkan Karcı, Esat Gökçe, Selçuk Erdem Özbay, Çağdaş Yazıcıoğlu seçildi.

Denetleme kurulu üyeliklerine; Ahmet Emin Zeren, Ekrem Öksüz, Mustafa Kapudere seçildi. Üst Kurul Delegeliklerine ise; Ali Ergun Aras, Merve Bilal Tutlu, Ahmed Polat, Selim Sakızcı, Mustafa Korkmaz, Zehra Okatar, Mehmet Karakaya seçildi.