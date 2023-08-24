AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.35'te 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Saha tarama çalışmaları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."