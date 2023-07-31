İşçilerden 2'sinden haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İşçilerin bulunması için AFAD ile Soma'daki maden ocaklarında görev yapan arama kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi.

Gazdan etkilenen 4 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla çıktı. Diğer işçiler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Gaz maskesi takan itfaiye ekiplerinin tünel içindeki çalışması sonucu ulaşılan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen Yaşar Nacaroğlu hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Yavuz’un tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.