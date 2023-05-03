Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılanması için gönüllüler ve STK’lar tarafından “Maraş’ına Sahip Çık” Hareketi kuruldu.

Kurulan Harekete Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Barosu, Kahramanmaraş Mimarlar Odası, Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kahramanmaraş Makine Mühendisleri Odası, Kahramanmaraş Elektrikçiler Odası, Kahramanmaraş Eğitim Vakfı, Kahramanmaraş Platformu, Kahramanmaraş Tarih Kültü Turizm Platformu, Kahramanmaraş Kadın Platformu Ve Akademisyenler İle Gönüllüler Destek Veriyor.

Hareketin amacı, şehrin yeniden inşası için adil ve kültürel mirasa uygun yapılanması ve şehirde yaşayan insanların hak ve hukukunu koruyarak Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamak olacak.

Bu kapsamda Maraş’ına Sahip Çık” Hareketi depremin adeta simgesi haline gelen Ebrar Sitesinde basın açıklaması düzenledi.

Maraş’ına Sahip Çık hareketi adına konuşan Zeynep Arıkan, Kahramanmaraş’ın sadece deprem sonrası dönemde değil, uzun vadede de gelişmesine, büyümesine, kalkınmasına ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkı sağlamak bizim için çok önemli dedi.

Konuşmasının devamında Arıkan, depremde kahraman şehrimizi terk etmek zorunda kalan vatandaşların geri dönmesi adına bir çağrıda bulundu.

Program, Maraşına Sahip Çık Hareketi Yönetimi, üyeleri ve basın mensuplarının, kaldırılan enkazın üzerine karanfil bırakması ve dualar etmesi ile son buldu.