Alfa Romeo Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi Olan Marfi Otomotivde, Alfa Romeo’nun Yeni Amiral Aracı Olan Tonalenin Test Sürüşü Yapıldı
İtalyan tasarımının imzası taşıyan tonale sınıfında kendine özgü özellikleriyle dikkat çekiyor.
Marfi Otomotiv showroomda düzenlenen test sürüşü etkinliğinde alfa romeo tonale’yi deneyimleyen davetliler Aksu Haber'e duygularını aktardı.
Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan marfi otomotiv alfa romeo satış danışmanı Şeyda Menteşe Tonale hakkında bilgiler vererek tüm müşterileri marfi otomotiv Alfa Romeo showroomuna davet etti.