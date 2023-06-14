Deprem sonrası yaşanan süreçte, Türkiye'nin birçok noktasından yardım tırlarıyla deprem bölgesine su gönderilirken, MARSU'nun su üretim tesisinden vatandaşlara su dağıtımı yapılmadığı iddiasının ortaya atılmasıyla birlikte firmaya karşı çeşitli platformlar üzerinden tepkiler gösterildi.

Tekir Mahallesi’nde bulunan MARSU tesislerinde düzenlenen toplantıda MARSU Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, MARSU Genel Müdürü Mehmet Buldum ve basın mensupları öncelikle su üretimi yapılan tesisi gezdi. Ardından firma yetkilileri açıklamalarda bulundu.

Depremden bu yana kent halkına su dağıtmadığı gerekçesiyle adeta linçe maruz kalan MARSU’nun firma yetkilileri, söylentilerin gerçek dışı olduğunu, stoktaki 18 Tır suyun Valilik talimatıyla Jandarma tarafından ve AFAD tarafından belirtilen yerlere gönderildiğini, savundular.

Firma adına açıklama yapan MARSU Genel Müdürü Mehmet Buldum, Üretim tesisinin depremde zarar gördüğünü ve yaklaşık 20 günlük tadilat sürecinin ardından faaliyete başlayabildiklerini söyledi.

