Asrın Felaketinin Üzerinden Aylar Geçti, Modern Bilimler Akademisi Okulları Felaket Sonrası Kapılarını Bütün Öğrenci Ve Velilere Açtı.

Kendi Bünyesine Kayıtlı Olmasına Bakmaksızın Bu Zorlu Süreçte Öğrenci Ve Velilere Her Türlü Desteği Veren Modern Bilimler Akademisi Okulları Birlik, Beraberlik Ve Dayanışma Kahvaltısı Düzenledi.

Bütün Öğrenci Ve Velilerin Yoğun Katılımı İle Gerçekleştirilen Programda Uzun Bir Zaman Sonra Yeniden Öğrencilerin Neşeli Sesleri Okul Koridorunda Ve Yemek Hanesinde Yankılandı.

Program Sonunda Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Modern Bilimler Akademisi Ortaokul Müdürü Fatih Koca Bu Tür Etkinliklerin Her Zaman Yapılacağını İfade Ederek Öğrenci Ve Velilerin Her Zaman Yanında Olacaklarına Dikkat Çekti.