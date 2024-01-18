Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf KAHRAMAN, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin MART ve Eğitim Gönüllüsü Süreyya ERDOĞANYILMAZ katılarak öğrencileri tebrik etti ve madalya ile çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Aksu Habere özel açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf KAHRAMAN, "Öğrencilerimizin başarılarını tebrik etmek için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Eğitim Gönüllüsü Süreyya ERDOĞANYILMAZ ise Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, "Şehrimize bronz madalya getiren öğrencilerimiz adına çok mutlu olduk ve gururlandık" ifadelerini kullandı.