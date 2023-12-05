Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.

Enflasyon verilerine göre, 5 aylık TÜFE yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.

Öngörülen maaş artış oranları SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 33,64 memur ve emeklileri için yüzde 44,89 oldu.

Kasım ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillenmeye başladı. Kamu görevlileri ocak ayında 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 toplu sözleşmeden kaynaklı artış alacak.