Öğretmen Rukiye ve gümrük müşaviri Ahmet Fidan, 6 Şubat tarihindeki depremlerde dedeleri Hacı Ahmet ve nineleri Gülseren Fidan'ı kaybetti.

Depremde tarihi 'Maraş Kalesi' yanında 6 Şubat 1965'te dedeleri tarafından kurulan lokanta da da yerle bir oldu.

Fidan kardeşler, Hürriyet Mahallesi'nde kiraladıkları işyerinde enkazdan çıkardıkları bazı eşyalara yenilerini ekleyerek dede yadigarı işletmeyi faaliyete geçirdi.

Kardeşlerden Rukiye Fidan, dedelerinin kendilerine bıraktığı mirası korumak ve sürdürmek için kendi mesleklerinden vazgeçtiklerini söyledi.

