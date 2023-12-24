Buna göre çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görülürken sis ve fırtınaya karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.

Hava sıcaklığının Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN PAYLAŞILAN YENİ HAFTA İÇİN HAVA TAHMİN RAPORU GÜNCELLENİRKEN BATI İLLERİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ DOĞU İLLERİ İÇİN İSE KAR UYARISI YAPILDI.