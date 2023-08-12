Bu Kapsamda Afet Nedeniyle Ertelenen Ziraat Odası Seçimleri Kültürpark Konferans Salonunda Gerçeklşetirildi.



İlk Olarak Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunmasıyla Başlayan Program Yönetim Kurulu Üyelerinin Belilenmesiyle Devam Etti.

Ardından Seçim Sandığıuna Giden Üyeler Tek Aday Tek Liste Olarak Gidilen Seçimde Mevcut Başkan Mehmet Çetinkayayı Yeniden Başkan Olarak Seçti.

Burada Bir Açıklama Yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Seçime Katılan Bütün Üyelere Teşekkür Ederek Üreticinin Yanında Olmaya Devam Edeceklerini İfade Etti.