Prof. Dr. Hacı Ali Güleç, meyve sebzelerin sirke ya da karbonatla uygun şekilde yıkanıp üzerindeki pestisitten arındırıldıktan sonra tüketilmesi önerisinde bulundu.

"Örneğin narenciye ürünlerinin kabukları gözenekli olduğu için daha çok risk barındırabiliyor. Yine yeşil biberde pestisitin çok kullanıldığını biliyoruz. Yanlış ya da bilinçsiz kullanım nedeniyle meyve sebzelerin üzerinde çok yüksek düzeyde kimyasal kalabiliyor. Tarladan toplandıktan sonra hemen alınıyorsa bunlar sağlık açısından risk oluşturuyor. Mikroorganizma kaynaklı olmasa da kansere neden olma özelliklerinden dolayı risk taşıyorlar. Pestisitlerin meyve sebzelerin içine nüfuz etme durumları da var. Bu nedenle alınan ürünlerin yıkanması çok önemli. Meyve sebzelerin sirke veya karbonatla yıkanması üründeki olası kimyasalları yüzeyden ayrıştırılabilir. Aldığınız ürünü durağan bir suya sirke veya karbonat ilave ederek bir süre beklettikten sonra akan suda yıkamak kimyasalların temizlenmesi açısından önemlidir."