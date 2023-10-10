Bahçeli, "Bağımsızlığı tescillenmiş başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tanınması ertelenemez, geciktirilemez bir zorunluluktur” dedi.

ABD'nin dostluk ve müttefiklik kapsamında Türkiye'yi desteklemesi bölge huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır.

Bağımsızlığı ve egemenliği tescillenmiş 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tanınması ertelenemez, geciktirilemez bir zorunluluktur.

Adalet tecelli etmeden hak yerini bulmadan sıkılı yumruklar açılmayacak. Akan kan durmayacaktır. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Tarihi statüsü her türlü tartışmaya kapalıdır. İki devletli çözüm hedefiyle inanç ve insan hakları teyit edilmelidir. Filistin'in huzuru İsrail'in huzuru demektir.