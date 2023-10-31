Bahçeli “Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır” ifadelerini kullandı.

Ağır sorunlara teslim yerine onlarla başa çıkma mücadelesi gösteren milletimiz istikametinden şaşmamış ve ülkesine sahip çıkmaktan vazgeçmemiştir. Şu an Türk tarihinde yeni bir yerdeyiz. Türk milleti için kavşak noktasındayız. Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır. Türk milleti cumhuriyet ile bütünleşmiştir. 29 Ekim günü kutlamalar şölen havasında yapılmıştır. Vatanımızın her yöresi bayraklarla donatılmıştır. Mahşeri vicdan bayraklarla süslenmiştir. Havada uçan jetlerimiz, karadaki askerlerimiz, savaş gemilerimiz dosta güven düşmana da korku salmıştır.

