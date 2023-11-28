Bahçeli: "İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın ve adil çözümün yanındayız" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış ve adil çözümün yanındayız. Rehine takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile insani yardım koridoru açılmasından şüphesiz bahtiyarız. Haklı mücadelesinin arkasındayız. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına haiz, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından başka seçeneği de tanımıyoruz. İspanya ve Belçika Başbakanlarının değerli açıklamaları daha fazla sessiz kalınamayacağını göstermiştir. MHP, Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağız her kararın, uygulayacağı her politikanın samimiyetle yanındadır.