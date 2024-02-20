Bahçeli, Erzincan'daki maden faciasına ilişkin gelişmeleri yakınen takip ettiklerini bildirip "Acılarımız üzerinden siyasi rant yapmak vicdansızlıktır." dedi.

MHP olarak sıcak gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. Çarşamba günü TBMM'nin devreye girmesini yerinde bulduk ve destekledik. Kazanın her boyutuyla araştırılması arzumuzdur.

Acılarımız üzerinden siyasi rant yapmak vicdansızlıktır. Kayan toprak inşallah kaldırılacaktır. Yaralarımız elbet sarılacaktır. Karşımızda çok ciddi bir sorun var. Bu ağır sorunun kalıcı bir şekilde çözümüyle birlikte ucu nereye dayanıyorsa dayansın sorumlululuğu somut delillerle belirlenen kurum ya da kişilerin hesap vermesi acil ve elzem bir ihtiyaçtır.