MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir. Teknolojik gelişmelerin boyutu nereye ulaşırsa ulaşsın, sahip olduğu beşeri cevherin adı Türk gençliğidir. Üstelik alfabenin hiçbir harfiyle sınırlandırılamaz.

O gençliktir ki; kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençliktir.

Ümit ediyorum ki geniş bir mutabakat sağlayarak üniversite sınavını kaldıracağımız günler uzak değildir.

