28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Gerçekleştirdiği Ziyaretlerin Ardından Aksu Habere Özel Açıklamalarda Bulundu.

Aday Gürbak, Açıklamasında Muhalefet Ve Millet İttifakının Seçim Gündemi Ve Sürecini Değerlendirerek Karşı Tarafın Çok Yanlış Bir Seçim Süreci Geçirdiğine Dikkat Çekti.

Muhalefet Kanadının Ülkeyi Kapalı Kapılar Ardında Pazarlamaya Çalıştıklarını Söyleyen Aday Gürbak Provakatif Söylemlerle Kaos Ortamı Oluşturulmaya Çalışıldığını Belirtti.

Konuşmasının Sonunda Milletin 14 Mayısta Gereken Cevabı Sandıkta Vereceğini Belirterek Bu Oyunlara Gelmeyeceğini Milletin Ferasetine İnandıklarını Söyledi.