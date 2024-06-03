Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karkoç Dora, Kahramanmaraş'ta Ulusal Ve Yerel Basın Mensuplarıyla Bir Araya Gelerek İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi.

Mhp İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin De Katılım Sağladığı Toplantı, Kentin Sorunlarının Ve Çözüm Önerilerinin Ele Alındığı Verimli Bir Platform Olarak Dikkat Çekti.

Milletvekili Zuhal Karkoç Dora Toplantıda Yaptığı Konuşmada, Bu Konularla İlgili Olarak Meclis’te Aktif Bir Rol Oynadıklarını Ve Her Platformda Kahramanmaraş’ı Dillerinden Düşürmediklerini İfade Etti.

Toplantı, Basın Mensuplarıyla Yapılan Karşılıklı Görüş Alışverişlerinin Ardından Sona Erdi.