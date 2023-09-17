Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, 27. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşi Müsabakalarına katıldı.

Yoğun katılımın sağlandığı güreşte, kıyasıya mücadeleler verildi.

Burada açılış konuşması yapan Prof. Dr. Vahit Kirişci, vatandaşlara moral olan bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diledi.

Program sonrasında aksu haber mikrofonlarına konuşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan güreş festivalinde, saha kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.