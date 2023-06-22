Expo arasta çarşısında düzenlenen programda Prof. Dr. Kirişci, “şehrimiz inşallah ihya ve inşa konusunda ciddi bir mesafe kat edecektir” dedi.
Konuşmasının devamında Kirişci, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Expo arasta çarşısında düzenlenen programda Prof. Dr. Kirişci, “şehrimiz inşallah ihya ve inşa konusunda ciddi bir mesafe kat edecektir” dedi.
Konuşmasının devamında Kirişci, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.
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