Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ve Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar ile birlikte, Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Kirişci burada vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu. Çarşının tamamını gezen Vekil Kirişci vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. 31 Mart için Başkan Adaylarına destek istedi.

Burada açıklamalarda Bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Biz 22 yıldır aralıksız sahada olan bir siyasi partiyiz diyerek, En büyük gücümüz sürekli vatandaşımızla içli dışlı olmamızdır ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü.