Basın toplantısı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç, Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşma yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof Dr. Vahit Kirişçi, Fırat başkan inşallah 31 Mart günü akşamı sandıklar açıldığında Kahramanmaraş büyükşehir başkanımız olacak. Bu partide siyaset yapmak inşalah herkese nasip olur. İfadelerini kullandı.

