Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkanı Halit Orhan’ın da yer aldığı incelemelerde, bölgede ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflarla da sohbet eden ve taleplerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Hayrettin Güngör, eksiklerin giderilmesi noktasında yoğun gayret gösterildiğini belirtti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin ardından ilk olarak faaliyete geçmesi noktasında yoğun çaba gösterdiğimiz Geçici Toptancılar Gıda Çarşısı’nı önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile ziyaret ettik.

Esnaflarımızla bir araya geldik, taleplerini dinledik. Esnaflarımızın taleplerini çözüme kavuşturmak için milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla gayretimizi sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.

