Bu kapsamda Başkan adayı görgel, beraberinde TBMM Tarım orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ile birlikte Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu’nun ev sahipliğinde STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Geniş katılımla yapılan istişare toplantısında konuşan Milletvekili Kirişci, her zaman istişareye önem verdiklerini belirterek “birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız ”dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ise, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinerek her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

