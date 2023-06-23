Asrın Felaketi Sonrasında Kentte Yaraların Yavaş Yavaş Sarılmaya Başlandığı Süreçte Temaslarda Bulunmak Üzere Kente Gelen Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Ardından Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Ziyaretleri Sonrasında Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulundu.

Milletvekili KöksaL Şehirdeki Birlik Ve Beraberliğin Önemine Dikkat Çekti.

Milletvekili Köksal Son Olarak Vatandaşların Taleplerini Dinleyen Bakanlarımız Var İfadelerine Yer Verdi.