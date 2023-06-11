Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,ak parti İl Başkanı Fırat Görgel ve geçici konaklama merkezinde barınan depremzedelerin de yer aldığı açılışta özel gereksinimli bireyler sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, programda özel gereksinimli bireylerle yakından ilgilenerek bolca sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle +1 Sokağı’nda açılışı gerçekleştirildi.