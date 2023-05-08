Türk savunma sanayisi, bünyesinde geliştirilen temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN ile sıfırdan bir hava kuvveti oluşturabilecek ürün çeşitliliğine ulaşacak.

HÜRKUŞ Baş Test Pilotu Murat Özpala, “Bir ülkenin bütün hava kuvvetini Türkiye olarak elimizdeki uçak envanteriyle kurabilecek duruma geleceğiz. Böyle bir kabiliyet 3 ülkede var" dedi.

"Silahlandırılıyor, çeşitli sistem sensörü özellikleri kazandırılıyor, Deniz Kuvvetlerinin bile ihtiyaçlarını karşılayacak HÜRKUŞ modelleri çalışılıyor, Sahil Güvenliğin vesaire. Kamuoyunda çok fazla bilinmeyen tarafları var işin. O anlamda HÜRKUŞ çok ciddi bir platform. Her ne kadar geliştirme faaliyetleri, bu diğer özellikleri kazandırma faaliyetleri çok zaman alıcı olsa da aslında havacılık anlamında çok uzun olmayan bir süre içinde bütün bu varyantları biz geliştirdik. Kabaca 10 yıl diyebilirim. Yani inanın önümüzdeki birkaç yıl içinde HÜRKUŞ'un ulaştığı başarı herkesi şaşırtacak. Bunu o yıllar içinde HÜRJET ve milli muharip uçağın da ulaşacağı olgunlukla birleştirdiğimizde, bir ülke gelip de bize hava kuvvetlerini sıfırdan kurmak istiyorum dese, başlayacağı, devam edeceği ve en ileri seviyede 5. Nesil bir savaş uçağıyla birlikte harp edebileceği bütün hava kuvvetini biz Türkiye olarak elimizdeki uçak envanteriyle kurabilecek duruma geleceğiz. Buna çok az kaldı. Yani bu çok büyük bir kabiliyet. Dünya üzerinde böyle bir kabiliyet 3 ülkede var. Üçten biriyiz yani. Bu anlamda çok ciddi bir kabiliyet. Şu an tohumların yeşerdiğini, filizlendiğini görüyorsunuz. Onların ağaca doğru evrildiğini, çınarlaştığını, gövdelerinin kalınlaştığını, dallarının güçlendiğini, yapraklarının yemyeşil olduğunu inanın göreceksiniz, çok az kaldı."