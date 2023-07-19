Yüzde 17,55 oranında zamlı maaşlarını alan milyonlarca memura, şimdi de ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8 bin 77 liralık seyyanen zam yatacak.

Memurlar 15 Temmuz'da yüzde 17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını aldı. Seyyanen zam olarak verilen 8 bin 77 liralık maaş kalemi ise yasa 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığı için bu tarihe yetişmedi. Bu para önümüzdeki günlerde memurların hesabına yatırılacak.

Ödemenin 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde, 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor.

Seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, prim kesintisi yapılmayacak.