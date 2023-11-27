Şiir ve edebiyatın başkentinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu ‘Kraliçe Maya’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans olarak düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Maya ve Zizi’nin başından geçen olayları ve Polenya ormanında yaşayan diğer hayvanlarla maceraları konu alan gösteride minikler doyasıya eğlendi.

Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği gösteri ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Çocukların hafta sonunu daha verimli değerlendirmesi noktasında düzenlenen etkinliklerin çok değerli olduğunu belirten ebeveynler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.