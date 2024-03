Bilgi Birikimi Deneyimi İle Mahallesi İçin Kolları Sıvayan Muhammet Anıl Can Yamaçtepe Mahallesinin Her Karışını Tek Tek Gezerek Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Yerinde Dinleyerek Notlarına Alıyor.

“Mahalleye Can Gelecek” Sloganıyla Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Eden Yamaçtepe Mahallesi Muhtar Adayı Muhammet Anıl Can Mahalle Halkına Hizmet Uğruna Yola Çıktıklarını Söyleyerek Mahalle Sakinlerinden Destek İstedi.