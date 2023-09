Kahramanmaraş'ta farklı projelerde yer alarak şehirde tebessüme ihtiyaç duyulan çalışmalarda bulunan dernek, gazileri günlerinden yalnız bırakmadı.

Kentte yaşayan 25 muharip gaziyi tek tek tıraş ettiren dernek üyeleri, her biriyle ayrı ayrı ilgilendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Tayfun Özbek, dernek üyelerine ilgilerinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, Şöyle Konuştu; "Bugün bir tebessüme değer derneği muharip gazilerimizi 19 Eylül’e hazırlamak için güzel bir şekilde bütün herkesi tıraş ediyorlar. Onlardan Allah razı olsun derneğimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Muharip gazileri olarak bu dayanışmanın devamını diliyoruz." diye konuştu.

Bir Tebessüme Değer Derneği Kurucu Başkanı Fatih Akpınar da Kahramanmaraş'ta tebessüme ihtiyaç duyulan her yerde olmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Akpınar, 25 gaziyi ücretsiz tıraş ettiklerini belirterek, "Biz Kahramanmaraş'ta tebessüme ihtiyaç duyulan her yerde olduğumuzu söylemiştik. Bugün de tebessüm sırası gazilerimizde bugün de onları yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Onların bu tarz ihtiyaçlarını gidermek için bir tebessüme değer derneği olarak elimizden gelen her şeyi yapmayı hazırız." ifadelerini kullandı.