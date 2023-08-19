Birlik ve Beraberliğin En Özel Simgelerinden Olan Aşure Kazanı Bu Kez Onikişubat İlçesinde Kuruldu.

Muharrem Ayı Dolayısıyla Dağıtılan Aşureye Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterirken Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Esnaf Ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’da Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu.

Muharrem Ayı Dolayısıyla Ve Depremde Hayatını Kaybeden Annesi Ve Babası Adına Aşure Dağıtan Ali Nağaş Çok Özel Bir Duygu Yaşadığını Söyleyerek Katılan Herkese Teşekkürlerini İletti.