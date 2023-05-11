Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, EXPO Alanı'nda düzenlenen muhtarlarla buluşma toplantısında konuştu.
Başkan Güngör, burada 14 mayısta düzenlenecek seçimler için partisine destek istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, EXPO Alanı'nda düzenlenen muhtarlarla buluşma toplantısında konuştu.
Başkan Güngör, burada 14 mayısta düzenlenecek seçimler için partisine destek istedi.
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