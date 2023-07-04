İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’nda başlattığı baskın ve saldırılara ek olarak ordunun bölgeyi kuşatma altına alması sonucu Cenin Mülteci Kampı’ndaki siviller, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu sivil halk, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların kapattığı yollardan geçerek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırıları ikinci gününde devam ederken Cenin Mülteci Kampı’na yönelik hava saldırıları sürüyor.

