Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 96 adrese toplamda 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahısın yakalandığını, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

