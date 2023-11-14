

Türkiye’nin dört bir yanında uyuşturucuyla mücadele kapsamında NARKOGÜÇ OPERASYON’LARI kararlılıkla devam ediyor.

'Narkogüç' operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini ve limanların yakından takip edildiğini ifade etti.