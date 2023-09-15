Narlı ailesinden eğitime büyük destek. Yaşanan depremler sonrası depremzedelerin yardımına koşan ve bu kapsamda gece gündüz depremzedelere yardım ulaştıran Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş insanı Mustafa Narlı, doğduğu mahallenin ilk ve orta okulu depremde zarar görünce yenisini yaptırma kararı aldı. 83 günde tamamlanan tam donanımlı okul yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilerek açılışı yapıldı.

Narteks yönetim kurulu başkanı Mustafa Narlı, hayatını kaybeden kardeşi Hacı Mehmet Narlı adına Türkoğlu ilçesi Çakallı Hasanağa Mahallesi'nde okul yaptırdı.

Hacı Mehmet Narlı adına yaptırılan 17 derslikli okul, laboratuvar ve bilgisayar odalarıyla tam donanımlı olarak tasarlandı. Okulda 2 derslik de ana sınıfı olacak.

Okulun açılışında konuşan Narteks yönetim kurulu başkanı Mustafa Narlı, "Köyümüzün okulunu 83 gün içerisinde tamamladık. Bugün itibarıyla Milli Eğitim'e teslim etmenin sevincini yaşıyoruz. Okulumuza 2020 yılında kaybettiğimiz kardeşim Hacı Mehmet Narlı’nın ismini verdik.” Dedi.

Konuşmasının devamında Başkan Narlı, “Bu okulun, nesillerimizi hayata hazırlamasını, onların örnek birer insan olmasını sağlamasını temenni ederim.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında narlı, “6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta hayatın normalleşmesi için depremin ilk gününden itibaren gücümüzün yettiğince hemşerilerimize yardımcı olmaya çalıştık, çalışıyoruz.

Sayın bakanım, sayın valim biliyorsunuz ki Resulullah sav. Diyor ki; akrabalık hakkını gözetin. Narlı ailesi olarak bizde bu düsturla köyümüze cami ve okul projeleri için kollarımızı sıvadık. Doğup büyüdüğüm akrabalarımızın yaşadığı köyümüzün eksiklerini tamamlamak zor günlerinde yardımcı olmak ailemizin üstlenmek zorunda olduğu bir vazifedir.

Köyümüzün, depremde ağır hasar alan okul binasının yeniden inşasını üstlenip, 83 gün içerisinde tamamladık. Bugün itibarıyla milli eğitime teslim etmenin sevincini yaşıyoruz. Okulumuza 2020 yılında kaybettiğimiz Merhum Kardeşim Hacı Mehmet Narlı’nın ismini verdik. Rahmetli Kardeşim şehrimizde eğitime önem veren bu doğrultuda çalışmalarda bulunan örnek bir memleket sevdalısıydı. Bu okulda nesillerimizi hayata hazırlayacak, onların örnek birer insan olmasını sağlayacak olmasını temenni ederim.

Sözlerimi ulu önder Atatürk’ün sözleriyle tamamlamak istiyorum. “Gençler geleceğimizin mimarı, yarınlarımızın teminatıdır.” Bizde bu düsturla gençlerimize bir nebze olsa yardımcı olabilirsek ne mutlu bize.” Dedi.