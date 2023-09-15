Narteks Yönetim Kurulu Başkanı ve hayırseverliği ile dikkat çekerek tüm vatandaşların takdirini kazanan Mustafa Narlı, Türkoğlu ilçesine 17 derslikli bir okul yapımı için kolları sıvamıştı.

Türkoğlu ilçesinde bulunan ve Çakallıhasanağa Mahallesinde inşası tamamlanan 17 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.

Kent Protokolü, İş Dünyası Ve Mahalle Halkı İle Öğrencilerin Yoğun Katılımı İle Gerçekleştirilen Törende Dualar Edilerek Kurdeleler Kesildi.

Tören sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı oklun açılışında yanımda duran tüm dostlarıma teşekkür ederim.” Dedi.