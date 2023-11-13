Gerçekleşen etkinlik, Filistin'in yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, insanlara bu konuda bilgi verme ve farkındalık oluşturma amacını taşıdı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan katıldı.

Konferansta Filistin meselesi ele alan Prof. Dr. Mehmet Okuyan, “Bu duruma Filistin sorunu demek yanlış çünkü burada Filistin’in davası, İsrail’in sorunu vardır.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Filistin’de yaşanan katliamların sebebinin İsrail’in devlet terörü uygulamasındandır. sözlerine yer verdi.