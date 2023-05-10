Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç Beraberinde Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara İle Kahramanmaraş Odun Ambarı Bölgesindeki Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Burada Çalışanlar Ve Müşterilerle De Bir Süre Sohbet Eden Aday Dr. Gezginç, 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Hasan Gezginç, Milletin Ferasetine İnandıklarının Altını Çizerek Hep Birlikte Daha Güzel Bir Kahramanmaraş İçin Canla Başla Çalışacaklarını Dile Getirdi.

