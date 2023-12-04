Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan 14 araç ve 28 sporcu yarıştı.

Yarışlarda sporcular tarafından 10 kilometrelik seyirci etabında son düzlük geçilerek, "2023 Türkiye Off-Road Şampiyonu" unvanı sahibini buldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, devrilen ve arıza yapan bazı araçlar, görevlilerin yardımıyla servis alanına taşındı.

Şampiyona sonunda genel klasmanda İsmail Ayhan ve Batuhan Korkut ikilisi birinci olurken Bekir Başkal ile Hande Erdoğan ikinciliği, Ahmet Köse ile Volkan Kaba üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.