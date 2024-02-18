düzenlenen seminerde; ‘Benim Hocam’ ekibinden, Bayram Meral, Can Köni, İlyas Güneş, Kadir Gümüş ve Sabri Zahit sınavlara hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim ve motivasyon seminerine gençler adeta akın etti.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte konuşmacılar, salonu tıklım tıklım dolduran öğrencilere; sınavlara hazırlık süreci, verimli çalışma yöntemleri, sınav stresini yönetme, belirlenen hedef doğrultusunda ilerleme ve çalışma metodu gibi konularda çok değerli bilgiler aktardı.