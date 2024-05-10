Ekip bir saatlik yolculuktan sonra Haştırın Kalesine ulaştı, burada kale ile ilgili bilgilendirme yapılarak Andırın İlçesine 5, 5 km uzaklıkta çok sarp kayalık zemin üzerine yapılmış Roma dönemine ait olduğu anlaşılan Ak Kaleyi inceledi.

“Öğretmen Akademileri” proje ekibi Andırın İlçesi’nin Yeni (Azgıt) Köy’ün sınırları içerisinde ve ilçeye 6 km. uzaklıkta yer alan ve Roma döneminde yapıldığı tahmin edilen Azgıt Kalesine ziyaret gerçekleştirdi. Bu yöreye 395 yılından XI. yüzyılın sonlarına kadar Bizans Devleti hâkim olmuş ve kale esas şeklini bu dönemde almış, son biçimi ise Osmanlılar zamanında verildiği biliniyor.